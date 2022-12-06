Van İpekyolu Belediyesine alınacak 45 personelin isim listesi belli oldu! İşte isim isim tam liste

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, “İpekyolu Belediyesi istihdam edilmek üzere 45 geçici erkek işçi alımı için 180 kişilik kura çekimi 05.12.2022 tarihinde noter huzurunda yapılmış olup kura sonuçlarına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz. Uygulamalı sınav tarihi yeri ve saati ayrıca ilan edilecektir.” Dendi

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Şehrivan Gazetesi