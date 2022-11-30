Van İpekyolu Belediyesi personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihi ve şartları

Van'ın İpekyolu Belediyesi, 5 ay 15 gün geçici süreyle 45 erkek personel alımı yapacak. İşte başvuru şartları ve detaylar.

GÜNCEL 30.11.2022, 14:01 30.11.2022, 14:02
Van İpekyolu Belediyesi personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihi ve şartları

Van'ın İpekyolu Belediyesi, İpekyolu A.Ş. bünyesinde 5 ay 15 gün geçici süreyle istihdam edilmek üzere 45 erkek personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru şartları ve detaylar.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Başvuru için 30 Kasım 2022 - 02 Aralık 2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar gerekli evrakları İpekyolu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekiyor.

İPEKYOLU BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Affa uğraşmış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak ve cezai soruşturması olmamak,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malulluk aylığı almamış olmak,
  • Adayların askerliğini yapmış olması,
  • 24-42 yaş aralığında olmak (1998-1980)
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Görevine devamlı yapmasını engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve sağlığı ile engeli bulunmamak,
  • En az ilkokul, en çok ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak,
  • İlan tarihi itibariyle İpekyolu ilçe sınırlarında ikamet ediyor olmak,
  • İpekyolu Belediyesinde ve İpekyolu Personel A.Ş. Bünyesinde daha önce çalışmamış olmak.

İPEKYOLU BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Kimlik Fotokopisi
  • Sağlık Raporu (Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak rapor) kuralar çekildikten ve uygulama sınavından sonra asıl listede yer alanlar
  • Diploma Fotokopisi
  • Nüfus Kayıt Örneği
  • Yerleşim Yeri Belgesi
  • Adli Sicil Kaydı
  • Askerlik Durum Belgesi

GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ
4 (dört) katı kadar adayın kurası çekilecek ve uygulama sınavına alınacaktır. Kura günü ve saati İpekyolu Belediyesi resmi sayfasından yayınlanacaktır. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

ÇALIŞMA ŞARTLARI
Çalışma adresi: İpekyolu ilçe sınırları

Çalışma süresi: Haftalık 45 saat

Başvuru adresi: Hafiziye Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Serdar 2. Sokak No: 3 İpekyolu/VAN

Telefon: 444 71 60

Vanhavadis

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