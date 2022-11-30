Van İpekyolu Belediyesi personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihi ve şartları

Van'ın İpekyolu Belediyesi, İpekyolu A.Ş. bünyesinde 5 ay 15 gün geçici süreyle istihdam edilmek üzere 45 erkek personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru şartları ve detaylar.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Başvuru için 30 Kasım 2022 - 02 Aralık 2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar gerekli evrakları İpekyolu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekiyor.

İPEKYOLU BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Affa uğraşmış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak ve cezai soruşturması olmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malulluk aylığı almamış olmak,

Adayların askerliğini yapmış olması,

24-42 yaş aralığında olmak (1998-1980)

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevine devamlı yapmasını engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve sağlığı ile engeli bulunmamak,

En az ilkokul, en çok ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak,

İlan tarihi itibariyle İpekyolu ilçe sınırlarında ikamet ediyor olmak,