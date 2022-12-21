Van İpekyolu Belediyesi personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihi ve şartları

Van İpekyolu Belediyesi bünyesinde Motor Ustası 2, Oto Elektrik Ustası 1 , Peyzaj Mimarı 1, Makine Mühendisi 1 olmak üzere 5 daimi personel alımı yapacağını duyurdu.

BAŞVURU ŞARTLARI

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusuluk, zimmet, irtikap, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak ve cezai soruşturması olmamak,

3-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

4-Erkek Adayların askerliğini yapmış olması,

5-24-42 Yaş aralığında olmak (1998-1980)

6-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

7-Görevine devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve sağlığı ile engeli bulunmamak,

8-En az ilkokul mezunu olmak,

9-ilan tarihi itibariyle Van sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

10-ipekyolu Belediyesinde ve İpekyolu Personel Aş. Bünyesinde daha önce çalışmamış olmak.

11-Devam eden ceza davasının bulunmaması

BAŞVURU TARİHLERİ

21 Aralık 2022 - 28 Aralık 2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar gerekli evrakları İpekyolu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU IÇIN GEREKLI BELGELER

1-Kimlik Fotokopisi

2-Sağlik Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak rapor) kuralar çekildikten ve uygulama sınavından sonra asıl listede yer alanlar.

3-Diploma Fotokopisi

4-Nüfus Kayıt örneği

5-Yerleşim Yeri Belgesi

6-Adli Sicil Kaydı

7-Askerlik Durum Belgesi

8-KPSS sonuç belgesi

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Şehrivan Gazetesi