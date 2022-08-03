Van'ın Tek Ulusal Kanalı Kanal 65 Kapandı!

1 Ekim 2021 yılında yayın hayatına ZEOR media olarak başlayan kanal bir yıl geçmeden kapıya kilidi vurdu. Zeor medya sahibi ve Kanal 65 yayın yönetmeni Orhan Olgun sosyal medya hesabından kanalı kapattıklarını duyurdu.

OLGUN DÜKKANI KAPATTIK

Olgun paylaşımında” Dükkanı kapattık Artan maliyetler Van iş dünyası ve Van kamuoyunun emek ve çabalarımıza tepkisiz kalmasından dolayı Van'ın dünyaya açılan kapısı KANAL65 yayınlarını sonlandırma kararı aldık” dedi.

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