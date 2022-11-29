Van'ın geleceği Perşembe günü masaya yatırılacak

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde, Van'ın Geleceği Sempozyumu düzenleniyor. 01-02 Aralık 2022 tarihlerinde Van YYÜ kampüsünde düzenlenecek olan Van'ın Geleceği Sempozyumu'nda, önemli konular tartışılacak.

GÜNCEL 29.11.2022, 10:26
Van'ın geleceği Perşembe günü masaya yatırılacak

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde, 'Dünden Yarına Van İlinin Panoraması' ile Van'ı Geleceği Sempozyumu düzenleniyor. 17-18 Kasım tarihleri arasında yapılması planlanan ve 01-02 Aralık 2022 tarihlerine ertelenen sempozyumda Van masaya yatırılacak. Van'ın Geleceği Sempozyumu kapsamında, birçok açıdan önemli bir potansiyele sahip Van'ın farklı alanlardaki çalışmalarının bilim insanları, araştırmacılar ve temsilciler tarafından paylaşılması ve çözümler ortaya konulması hedefleniyor.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde 01-02 Aralık 2022 tarihleri arasında Van YYÜ kampüsünde düzenlenecek olan Van'ın Geleceği Sempozyumu'nun yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Çok sayıda bilim insanın da katılım sağlaması beklenen sempozyumda aile ve sosyal politikalar, asayiş ve güvenlik, bağımlılıkla mücadele, çevre, imar ve kentsel dirençlilik, diyanet hizmetleri, eğitim, ekonomi, girişimcilik ve istihdam, gençlik ve spor, göç, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli sunumu, kırsal kalkınma, kültür, sanat ve turizm, sağlık, sanayi ve teknoloji, tarım, ulaşım ve altyapı ile Van temalı diğer konular sempozyumda masaya yatırılacak. 'Dünden Yarına Van İlinin Panoraması' ile düzenlenecek olan Van'ı Geleceği Sempozyumu'nun onur kurulu, Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'den oluşurken,

düzenleme kurulu ise, Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Ömer Faruk Canpolat, Prof. Dr. Murat Kayri, Prof. Dr. Şenay Baydaş, Prof. Dr. Semra Demir, Doç. Dr. Ferda Karakuş, Dr. Öğr. Üyesi Gaye Zeynep Çenesiz, Dr. Öğr. Üyesi Tülin Acar'dan oluşuyor. Danışma Kurulu Prof. Dr. Abdurrahman Candan, Prof. Dr. Bekir Koçla, Prof. Dr. Cemil Göya, Prof. Dr. Elvan Ocak, Prof. Dr. Esvet Akbaş, Prof. Dr. Fazıl Şen, Prof. Dr. Fevzi Erdoğan, Prof. Dr. Fevzi Özgökçe, Prof. Dr. Fuat Tanhan, Prof. Dr. Harun Akkuş, Prof. Dr. Hüseyin Yükrük, Prof. Dr. Muhammed Şükrü Mollavelioğlu, Prof. Dr. Murat Tunçtürk, Prof. Dr. Musa Gençcelep, Prof. Dr. Orhan Deniz, Prof. Dr. Sebaheddin Şevgin, Prof. Dr. Selma Baş, Prof. Dr. Semiha Dede, Prof. Dr. Şevket Alp, Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu, Prof. Dr. Yaşar Göz, Prof. Dr. Yavuz Yardım, Prof. Dr. Zeki Argunhan, Prof. Dr. Zihni Merey, Doç. Dr. Abdulhadi Timurtaş, Doç. Dr. Aydın Görmez, Doç. Dr. Muzaffer Selçuk'tan oluşken, sempozyumun sekreteryası ise, Dr. Öğr. Üyesi Erol Kına, Öğr. Gör. Muhammet Karaca, Arş. Gör. Dr. Berkan Çelik, Arş. Gör. Dr. Hilmi Kara, Arş. Gör. Dr. Özlem Çakmakcı, Arş. Gör. Asuman Yılmaz, Arş. Gör. Ayşe Yenilmez, Arş. Gör. Büşra Elçiçeği, Arş. Gör. Gaye Tuğ Levent, Arş. Gör. Hüseyin Soylu, Arş. Gör. İbrahim Veli Sözer, Arş. Gör. Murat Aslan, Arş. Gör. Nebi Altunova, Arş. Gör. Özge Ersezer ve Arş. Gör. Dr. Şahin Yıldız'dan oluşuyor. Sempozyum kapsamında yapılan bildirilerden 92'si kabul gördü ve sempozyumda tartışılacak.

Van Bölge Gazetesi

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 29 Kasım 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10