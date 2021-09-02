Van'ın efsane doktoru Daim Dirican'ın ismi yaşatılacak

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İpekyolu Belediyesi, Van'a ve bölgeye 35 yıl boyunca çocuk doktoru olarak hizmet veren, mütevazi ve hayırseverliğiyle bilinen Daim Dirican'ın adını Selimbey Mahallesi Melen Caddesi üzerinde yeni yaptığı parkta yaşatacak.

Ömrünü Van'daki çocuklara hizmet etmeye adıyan, kapı kapı dolaşıp şifa dağıtan kentin efsane doktorlarından Daim Dirican isminin Van'da yaşatılması Vanlılardan tam not aldı. Van'a mal olmuş bir doktorun isminin kentte yaşatılması 'İpekyolu Belediyesi'nin vefa örneği' olarak nitelendirildi.

Daim Dirican Kimdir?

1930 Tokat-Artova doğumlu olan Daim Dirican’ın asıl adı Abdutdaim Kutbuttin Dirican’dır. 1954 Çapa Tıp Fakültesi mezunu olup uzmanlığını çocuk doktorluğu üzerine yapmıştır.

Daim Dirican İstanbul Sağlık Müdürlüğünde görevli iken, 1967 yılında Van’a Çocuk Doktoru olarak tayin olmuştur. Van’da göreve başladığı 1967 yılından sonra iki yıl Van İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Çocuk Doktoru ve Halk Sağlığı alanlarında çalışmıştır.

Daha sonra istifa ederek Van merkezde özel muayene açmış ve 2004 yılına kadar bu muayenesinde Van ve çevre illere Çocuk Doktoru olarak hizmet vermiştir. Göreve başladığı 1967 yılından sonra yaklaşık 20 yıl Van ve çevre illerin tek Çocuk Doktoru olarak görev yapmıştır.