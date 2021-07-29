Van'ın Birçok İlçesinde Sel: 2 Çoban Kayıp

Gün boyu yağan yağmurdan dolayı yaşanan selde iki çobandan haber alınamazken, onlarca kişinin de sel bölgesinde mahsur kaldığı öğrenildi.

GÜNCEL 29.07.2021, 09:51
Van'ın Birçok İlçesinde Sel: 2 Çoban Kayıp

Van’ın Başkale ve Özalp ilçelerinde başlayan yoğun yağış sele neden oldu. Başkale’nin Albayrak ve Güzeldere mahalleri ile Özalp'ın Sarıköy, Kaşıkara ve Yünkuşak mahallelerinde sel meydana geldi.

VAN - MA'nın haberine göre, selden dolayı birçok yurttaş bulunduğu alanda mahsur kalırken, çok sayıda küçükbaş hayvan ise sele kapılıp hayatını kaybetti.

İKİ ÇOBAN KAYIP, HAYVANLAR TELEF OLDU

Yurttaşlar, Başkale'de koyunları yayladan indiren iki çobanın kayıp olduğunu fakat hiçbir arama-kurtarma çalışmasının başlatılmadığını aktardı.

Can kaybı hakkında henüz net bir bilgiye ulaşılamazken, resmi kurumlardan da herhangi bir açıklama gelmedi.

Kaynak:MA

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