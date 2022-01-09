Van'ın beş ilçesinde hayat dondu!
Türkiye’nin en soğuk ilçelerinden olan Van’ın Özalp, Gürpınar, Saray, Çaldıran ve Muradiye ilçesinde termometreler eksi 20 dereceyi gördü.
Van'ın kent merkezi gece eksi 7’i dereceyi görürken, Çaldıran, Saray, Özalp, Gürpınar ve Muradiye ilçelerinde sıcaklık eksi 11 derece ile eksi 20 derece arasında değişti.
Muradiye'de baraj ve akasular donarken, Özalp'ta ise ağaçlar buz tuttu.
Termometrelerin gece eksi 20 dereceyi gördüğü ilçelerde yaşam durma noktasına geldi.
Vatandaşlar arabalarını dondurucu soğuklardan koruyabilmek için battaniyeli çözüm ararken, çatılarda oluşan buz kütleleri ise tehlike saçıyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
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|P
|1. Sakaryaspor
|19
|45
|2. 1461 Trabzon FK
|19
|40
|3. Afjet Afyonspor
|19
|37
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|19
|36
|5. Sivas Belediyespor
|19
|34
|6. Çorum FK
|19
|34
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|19
|32
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|19
|32
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|19
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|22
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|19
|16
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|19
|15
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|19
|12
|19. Kahramanmaraşspor
|19
|8
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|19
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|20
|49
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|20
|32
|6. Gaziantep FK
|20
|31
|7. Adana Demirspor
|19
|30
|8. Alanyaspor
|20
|29
|9. Beşiktaş
|19
|28
|10. Galatasaray
|20
|27
|11. Karagümrük
|20
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Giresunspor
|20
|25
|14. Kayserispor
|19
|24
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Kasımpaşa
|20
|18
|17. Altay
|19
|18
|18. Rizespor
|19
|17
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Ö.K Yeni Malatya
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragücü
|19
|39
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandirmaspor
|19
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. Adanaspor
|19
|29
|7. Istanbulspor
|18
|27
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Genclerbirligi
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|19
|24
|11. Kocaelispor
|19
|24
|12. Manisa Futbol Kulubu
|18
|22
|13. Altinordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10