Van ilk evlenme yaş farkında 69. sırada

Türkiye İstatistik Kurum Van Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Van'da, ortalama ilk evlenme yaşı, 2022 yılında erkekler için 27,4 kadınlar için ise 24,2 oldu.

GÜNCEL 01.03.2023, 09:42 01.03.2023, 10:41
Van ilk evlenme yaş farkında 69. sırada

Van'da erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı 3,2 yaş olarak gerçekleşirken, bu yaş farkı ile Van ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu iller arasında 69. sırada yer aldı.

TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Van kaba evlenme hızı sıralamasında 81 il içerisinde 69. sırada yer aldı. TÜİK'in verilerine göre 2018 yılında Van'da erkeklerde evlenme yaşı 26,4 olarak kayıtlara geçerken, kadınlarda ise evlenme yaşı 22,8 olarak kayıtlara geçti. 2019 yılında Van'da erkeklerde evlenme yaşı 26,6 olarak gerçekleşirken, kadınlarda 23,2 olarak gerçekleşti. TÜİK'in verilerine göre 2020 yılında erkeklerde evlenme yaşı 27,0 olurken, kadınlara ise 23,6 olarak gerçekleşti.

2021 yılında bu oran erkeklerde 27,3 olurken, kadınlarda 24,1 olarak gerçekleşti. 2022 yılında ise Van'da erkeklerde evlenme yaşı 27,4, kadınlarda ise 24,2 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan TRB2 bölgesinde yer alan Bitlis'te 2018 yılında erkeklerde evlenme yaşı 27,1 olarak kayıtlara geçerken, kadınlarda ise evlenme yaşı 22,9 olarak kayıtlara geçti. 2019 yılında Bitlis erkeklerde evlenme yaşı 27,2 olarak gerçekleşirken, kadınlarda 23,1 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in verilerine göre 2020 yılında Bitlis'te erkeklerde evlenme yaşı 27,3 olurken, kadınlara ise 23,4 olarak gerçekleşti. 2021 yılında bu oran erkeklerde 27,6 olurken, kadınlarda 23,5 olarak gerçekleşti. 2022 yılında ise Bitlis'te erkeklerde evlenme yaşı 27,7, kadınlarda ise 23,9 olarak kayıtlara geçti. Hakkâri'de 2018 yılında erkeklerde evlenme yaşı 28,1 olarak kayıtlara geçerken, kadınlarda ise evlenme yaşı 25,5 olarak kayıtlara geçti. 2019 yılında Hakkâri'de erkeklerde evlenme yaşı 27,9 olarak gerçekleşirken, kadınlarda 25,6 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in verilerine göre 2020 yılında Hakkâri'de erkeklerde evlenme yaşı 28,4 olurken, kadınlara ise 25,9 olarak gerçekleşti. 2021 yılında bu oran erkeklerde 28,9 olurken, kadınlarda 26,3 olarak gerçekleşti. 2022 yılında ise Hakkâri'de erkeklerde evlenme yaşı 28,9, kadınlarda ise 26,5 olarak kayıtlara geçti.

TRB2 bölgesinde yer alan Muş'da 2018 yılında erkeklerde evlenme yaşı 26,5 olarak kayıtlara geçerken, kadınlarda ise evlenme yaşı 22,2 olarak kayıtlara geçti. 2019 yılında Muş'ta erkeklerde evlenme yaşı 27,0 olarak gerçekleşirken, kadınlarda 22,6 olarak gerçekleşti. TÜİK'in verilerine göre 2020 yılında Muş'ta erkeklerde evlenme yaşı 27,0 olurken, kadınlara ise 22,9 olarak gerçekleşti. 2021 yılında bu oran erkeklerde 27,3 olurken, kadınlarda 23,0 olarak gerçekleşti. 2022 yılında ise Muş'ta erkeklerde evlenme yaşı 27,4, kadınlarda ise 23,2 olarak kayıtlara geçti.

Van Bölge Gazetesi

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