Van İl Müftülüğünden ‘3 Aralık Engelliler Günü’ mesajı   

İl Engelli Koordinatörleri olarak, Engelli kardeşlerimizi evlerinde işyerlerinde ziyaret ederek manevi destek sağlamaktayız. Devletimizin bu kardeşlerimize sağladığı imkanları detaylı anlatmakta İşitme, Görme ve Bedensel Engelli kardeşlerimize Kur’an’ı Kerim ve Dini Bilgiler eğitimi vermekle beraber hayırseverler aracılığıyla eğitimden geri kalmamaları içinde imkanlar dahilinde medikal ürünler kırtasiye malzemeleri vb. gibi desteklerde sağlamış bulunmaktayız.

Tüm ilçelerimizde engelli koordinatörleri bulunmakta, engelli kardeşlerimiz gönül rahatlığıyla koordinatörlerimize ulaşabilmektedir. Her çarşamba günleri Online Engelli İlmihali sohbetlerimiz yapılmaktadır. Koordinatörlerimiz yeri geldiğinde Anne, Baba yeri geldiğinde sizler için rehber olmaktadır.

Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Gününün, engelli bireylerin ve engelli kamu çalışanlarının daha iyi şartlarda yaşaması, insan onuruna uygun çalışma şartlarına sahip olması, pozitif ayrımcılık zemininde beklentilerinin karşılanması noktasında yeni bir milat olmasına kapı aralamasını temenni ediyoruz.