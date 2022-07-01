Van için fikrim var proje yarışması sonuçlandı! İşte finale kalan isimler

Daha yaşanılır bir kent için birçok yeniliği Van için buluşturan büyükşehir belediyesi, kentin gelişimine katkı sunmak için başlattığı “Van için Bir Fikrim Var” proje yarışmasının ön değerlendirme sonuçlarını açıkladı.

Yarışmada 30 eser finale kalırken, eser sahipleri belirlenecek tarihte projelerini jüriye anlatacak. Final oturumunda genel puana yüzde 10 etki edecek sunumla ilk 3 ve 7 mansiyon ödüllü proje belirlenmiş olacak.

Yarışmada ön değerlendirme sonuçlarına ve isim listesine www.birfikrimvar.com adresinden ulaşılabileceği belirtildi. İHA