Van heyetinden THY'ye ziyaret

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Pandemi sonrası sefer sayıları yüzde 50 azalan Van'da yeniden sefer sayılarının arttırılması için girişimler başladı. Van Valisi Ozan Balcı beraberindeki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve İrfan Kartal ile birlikte İstanbulda bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Türk Hava Yolları Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bolat’ı makamında ziyaret eden heyet, Van'daki ulaşım sorununu aktardı.

Van'daki en büyük sorunlardan biri olan ulaşım hakkında THY Başkanı Ahmet Bolat ile istişarelerde bulunan Van heyeti, sefer sayılarının arttırılmasını ve kalıcı hale getirilmesini talep etti.

VAN SEFERLERİ EYLÜL'DEN SONRA NORMALE DÖNECEK

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, bayram arefesiyle birlikte Van-Ankara uçuşları için ek sefer bırakılacağını, Eylül ayı itibariyle sefer sayılarının normale döneceğini söyledi. Uçaklardaki doluluk oranlarıyla alakalı Türk Hava Yolları Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bolat’ı ziyaret ettiklerini belirten Kartal, "Van Valimiz Sn. Ozan Balcı, Milletvekilimiz Sn. Osman Gülaçar ve Sn. Gülşen Orhan ile birlikte THY Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Bolat’ı makamında ziyaret ederek son zamanlarda uçaklarda yaşanan doluluktan kaynaklı sıkıntıları dile getirdik. Ek seferler açılması hususunda talebimiz olumlu karşılanmış olup, Arefe günü itibari ile öncelikli olarak Van - Ankara uçuşları için ek seferler başlatılacaktır. Eylül ayı itibari ile seferlerin tamamında normalleşme sürecine geçileceği belirtilmiştir. Şehrimiz ve hemşehrilerimiz adına hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

THY'NİN ÖNCELİĞİ TURİZM KENTLERİ

Pandemiden sonra Doğu ve İç Anadolu'daki seferlerinde kısıtlamaya giden THY, önceliğini turizm kentlerine ve yurt dışına verdi. Rusya-Antalya seferi için 60'dan fazla ek sefer bırakan THY, ekonominin ve turizmin canlanması için var gücüyle çalışıyor.