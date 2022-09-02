Van heyetinden Başkent'e çıkarma

Van Valisi Ozan Balcı, Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve Ak Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'ndan oluşan heyet, ilk olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.

Van heyeti, ilin kültür ve turizminin daha iyi bir seviyeye çıkarılması için yapılacak çalışmalar hakkında Bakan Ersoy ile istişarelerde bulundu. Gerçekleştirilen toplantıda, ilçe kütüphaneleri ile bebek kütüphaneleri yapımı, il halk kütüphanesi yapımı, Hoşap Kalesi Restorasyonu, Eski Van Şehri Canlandırma Projesi, Ulu Camii Restorasyonu, Kızılminareli Camii Restorasyonu, Süleyman Han Camii Restorasyonu, Kültür Merkezi Yapımı, Gevaş Selçuklu Mezarlığı Kazı-Temizlik ve Turizme Kazandırma Projesi, Erciş Çelebibağ Selçuklu Mezarlığı azı-Temizlik ve Turizme Kazandırma Projesi, Van Kalesi Işıklandırması, konuları hakkında görüşmeler yapıldı.

VAN HEYETİNDEN BAKAN YANIK'A ZİYARET

Van heyeti daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı ziyaret etti. Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Van Valisi Ozan Balcı, "Yaptığımız görüşmede ilimizde insana dokunan her alanda yapılan ve yapılacak olan yatırımları ele aldık. Özellikle Aile Destek Merkezleri ile içerisinde aktif yaşam merkezi olmak üzere birçok kompleksin bulunacağı engelliler ile ailelerinin yaşamını kolaylaştıracak, onların ruhuna dokunacak Sosyal Hizmet Kampüsü kurulması konularını Sayın Bakanımızla istişare ettik" dedi. Van heyeti ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Nadir Alpaslan'ı ziyaret etti.

VanBölgeGazetesi