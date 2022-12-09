Van, GSYH'da yine sondan üçüncü…

Türkiye İstatistik Kurumu'nun İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine göre, Van kişi başına gayrisafi yurtiçi hasılada 31 milyar 824 milyon TL %0,4 pay ile yine sondan üçüncü sırada yer aldı.

GÜNCEL 09.12.2022, 09:55
Van, GSYH'da yine sondan üçüncü…

TÜİK'in verilerine göre geçtiğimiz yıl kişi başına gayrisafi yurtiçi hasılada 22 bin 104 TL ile sondan üçüncü sırada yer alan Van, bu yıl 31 milyar 824 milyon TL %0,4 pay ile yine sondan üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ait İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. TÜİK'in verilerine Van, kişi başına gayrisafi yurtiçi hasılada 31 milyar 824 milyon TL %0,4 pay ile sondan üçüncü il oldu. Muş, il düzeyinde GSYH hesaplamalarında  14 milyar 278 milyon TL %0,2 pay ile 65. sırada yer alırken, Bitlis 12 milyar 256 milyon TL %0,2 pay ile 71. sırada yer aldı. Hakkâri ise, 12 milyar 407 milyon TL %0,2 pay ile 70. sırada yer aldı.

KOCAELİ BİRİNCİ, VAN SONDAN ÜÇÜNCÜ

Kişi başına GSYH'de 2021 yılında, Kocaeli 153 bin 479 TL ile ilk sırada yer aldı. Kocaeli'ni, 140 bin 698 TL ile İstanbul ve 132 bin 803 TL ile Tekirdağ izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 27 bin 790 TL ile Van, 27 bin 48 TL ile Şanlıurfa ve 26 bin 837 TL ile Ağrı son üç sırada yer aldı.

İSTANBUL, TÜM FAALİYETLERDE EN YÜKSEK PAYI ALDI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılında cari fiyatlarla GSYH'den en yüksek payı alan İstanbul, tarım sektörü ve diğer hizmet faaliyetleri hariç, tüm faaliyetlerde de ilk sırada yer aldı.

Bilgi ve iletişim faaliyetleri toplamı içinde İstanbul'un aldığı pay %65,6, finans ve sigorta faaliyetleri toplamından aldığı pay %60,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri toplamından aldığı pay %45,7, hizmetler sektörü toplamından aldığı pay %41,9, inşaat sektörü toplamından aldığı pay %32,2 olarak gerçekleşti. Konya %6,0 pay ile tarım, ormancılık, balıkçılık sektöründe 81 içinde ilk sırada yer alırken, Ankara %42,3 pay ile diğer hizmet faaliyetlerinde ilk sırada yer aldı.

17 İLDE, BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE BÜYÜDÜ

Yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,4 artarken, 17 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde artış gerçekleşti. Bir önceki yıla göre 2021 yılında en yüksek artış gösteren ilk üç il sırasıyla yüzde 26,5 değişim oranı ile Antalya, yüzde 20,0 ile Tekirdağ ve yüzde 19,6 ile Yalova oldu. Bir önceki yıla göre en yüksek azalış gösteren üç il ise sırasıyla yüzde 2,7 değişim oranı ile Sinop, yüzde 4,8 ile Gümüşhane ve yüzde 5,4 ile Ardahan oldu.

Van Bölge Gazetesi

Yorumlar (2)
Yerli 20 dakika önce
Sanayi yok,sağlık yok,eğitim yok, terörist çok,ihaleci çok,cehalet çok,şehircilik yok ‘sosyal hayat yok,toz çok…
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Vanlı 40 dakika önce
Kömür yardımı neden 0
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