Van Gölü sahilleri dolup taştı

Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan Van Gölü sahilleri, serinlemek ve günlerini iyi geçirmek isteyenlerle dolup taştı. Van'ın kuzey bölgeleri olarak bilinen Mollakasım, Amik, Ayanıs sahilleri onbinlerce kişinin tercihi oldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından park ve mesire alanlarına gitme imkânı bulan Vanlılar, ailece açık havanın tadını çıkardı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla Van Gölü sahilleri vatandaşların akınına uğradı. Edremit ve Tuşba ilçesindeki piknik ve mesire alanları başta olmak üzere kentin önemli tarihi ve turistik mekânları dinlenmek için gelen vatandaşlarla doldu taştı.

Sıcak havayı da fırsat bilen vatandaşlar, Van Gölü sahilinde kahvaltıdan öğle yakılan mangala ve akşam çayına kadar uzun saatlere kadar pikniğin tadını çıkardılar.

Piknik ve mesire alanına akın eden vatandaşlar, aylar sonra hafta sonu sosyal etkinlik yapabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.

Sosyal mesafe kuralına göre sıcak havanın keyfini çıkardıklarını ifade eden vatandaşlar, çevre temizliğine de dikkat çekti.

Çok sayıda güzel koyları ve sahilleri bulunan Van Gölü'ne akın eden bölge halkı sodalı suda serinliyor. Akdeniz ve Ege sahillerinden farksız olan Van Gölü sahilleri, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarla birlikte binlerce kişiyi ağırlıyor.

3 bin 713 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü sahilleri, sadece sınırları bulunan Van ve Bitlis'tekileri değil, Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen birçok kişiyi misafir ediyor.

Van Bölge Gazetesi