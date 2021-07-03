Van Gölü'ne giren bir kişi boğuldu
Van'ın Tuşba ilçesinde Yeşilsu Mahallesinde arkadaşlarıyla birlikte Van Gölü'ne giren Rıdvan B. (19) isimli genç boğularak hayatını kaybetti.
Van Gölü'ne açılan gencin gözden kaybolduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma Sualtı Timi, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gölde arama yapan ekipler Rıdvan B.'nin cansız bedenine kısa zamanda ulaştılar. Rıdvan B'nin cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: HbrCaldıran
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