Van Gölü'ne giren bir kişi boğuldu

Alınan bilgilere göre olay öğlen saatlerinde Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Yeşilsu mahallesine bağlı Amik kalesi civarlarında meydana geldi.

Van Gölü'ne açılan gencin gözden kaybolduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma Sualtı Timi, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gölde arama yapan ekipler Rıdvan B.'nin cansız bedenine kısa zamanda ulaştılar. Rıdvan B'nin cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: HbrCaldıran