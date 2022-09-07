Van Göç İdaresi İl Müdürü değişti
Van İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca'nın Muğla iline tayini çıkmasıyla birlikte, Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne Fırat Güreş geldi.
Mayıs 2018'den bu yana Göç İdaresi Van İl Müdür Vekili olarak görev yapan Cuma Omurca'nın yerine Fırat Güreş atandı. Görevi teslim alan Güreş, beraberindeki önceki dönem İl Müdürü Cuma Omurca ve Geri Gönderme Merkezi Müdürü Rıdvan Çalışkan ile birlikte Van Valisi Dr. Ozan Balcı'yı ziyaret ettiler. Van Valisi Balcı, yeni görevlerinde taraflara başarılar diledi.
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