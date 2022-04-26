Van Gençlik Ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç Sakarya’ya Atandı
Yaklaşık 8 yıldır Van Gençlik Ve Spor İl Müdürü olarak görev yapan Nevzat İnanç, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sakarya’ya atandı.
Yaklaşık 8 yıldır Van Gençlik Ve Spor İl Müdürü olarak görev yapan Nevzat İnanç, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sakarya’ya atandı.
Van Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "2014 yılından beri yürütmüş olduğu, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Görevinde Van’ın Spor anlamındaki başarı çıtasının daima yukarı çıkması için büyük çaba sarf eden ve ilimizin tesisleşme konusunda çağ atlamasında büyük emekleri olan, ayrıca KYK yurtlarında ve Gençlik Çalışmalarında büyük organizasyon ve hizmetlerle fark yaratan Nevzat İnanç, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atandı." ifadesine yer verildi.
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