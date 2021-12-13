Van Ferit Melen Havalimanı’nı kaç kişi kullandı?

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılı Kasım ayı havalimanı istatistiklerini açıklandı. Yapılan açıklamada Van Ferit Melen Havalimanı'nda Kasım ayında 105 bin 649 yolcuya hizmet verildiği ifade edildi.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Van Ferit Melen Havalimanı’nın 2021 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Van Ferit Melen Havalimanı’nda kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 105 bin 649 olurken, Kasım ayında, Van Ferit Melen Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 155, dış hatlarda 13 olmak üzere toplamda bin 168’e ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise kasım ayında toplamda 886 ton olduğu belirtildi.

11 AYDA 1 MİLYON 187 BİN 282 KİŞİYE HİZMET VERİLDİ

Öte yandan Ocak- Kasım ayları arasında Van Ferit Melen Havalimanı’nda yolcu trafiği 1 milyon 187 bin 282, uçak trafiği 14 bin 543, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 10 bin 606 ton olarak gerçekleşti. Van Bölge Gazetesi