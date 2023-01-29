Van Ferit Melen Havalimanında karla mücadele çalışması

WanHaber - ÖZEL

Van'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası Ferit Melen Havalimanında hummalı bir çalışma başlatıldı. Hava koşullarına karşı önlem almaya çalışan DHMİ, seferlerin aksamaması ve buzlanma oluşmaması için kar temizleme çalışmalarını hızlandırdı.

Buzlanmaya karşı 36,50 ton de-icing (buz önleyici/çözücü) sıvı malzeme ile kar temizleme çalışmalarını sürdüren DHMİ, 16 ileri teknoloji araç, 26 uzman personelle 7/24 hizmet veriyor.