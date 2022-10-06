Van, en yaşanabilir şehirler arasında 72. sırada

ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes tarafından 94 başlıkta hazırlanan raporda Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri listesi ortaya çıkarken listenin zirvesinde İstanbul yer buldu. Van ise 35,51 genel endeks puanıyla 72. sırada yer aldı. Derginin yaptığı yaşanabilir kentler araştırmasında şehirleri yaşanabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret becerisi verilerine göre sıraladı.

İSTANBUL ZİRVEDE

İstanbul 68,9 genel endeks puanıyla ilk sırada yer alırken, Ankara 66,13 genel endeks puanıyla ikinci sırada yer aldı. İzmir, 62,39 genel endeks puanıyla yaşanabilir şehirleri listesinde üçüncü sırada yer alırken, Tekirdağ ise, 61,46 genel endeks puanıyla dördüncü sırada yer aldı. Kocaeli, 59,98 genel endeks puanıyla beşinci sırada yer alırken, turizmin gözde merkezlerinden olan Antalya ise, 59,1 genel endeks puanıyla altıncı sırada yer aldı. Yalova 58,07 genel endeks puanıyla yedinci sırada yer alırken, Bursa ise, 57,13 genel endeks puanıyla sekizinci sırada kendisine yer buldu. Eskişehir 56,84 genel endeks puanıyla dokuzuncu sırada yer alırken, Trabzon ise, 53,38 genel endeks puanıyla onuncu sırada yer aldı.

VAN 72. SIRADA…

Van yaşanabilir şehirleri listesinde 35,51 genel endeks puanıyla 72. sırada kendisine yer bulurken, Van'ı 34,28 genel endeks puanıyla Yozgat takip etti. Ardahan 33,96 genel endeks puanıyla yetmiş dördüncü sırada yer alırken, Iğdır ise 33,86 genel endeks puanıyla yetmiş beşinci sırada kendisine yer buldu. Ağrı 32,44 genel endeks puanıyla yetmiş altıncı sırada yer alırken, Bitlis ise, 31,85 genel endeks puanıyla yetmiş yedinci sırada yer aldı. Yaşanabilir şehirleri listesinde Siirt 31,57 genel endeks puanıyla yetmiş sekizinci sırada yer alırken, Hakkâri ise, 30,94 genel endeks puanıyla yetmiş dokuzuncu sırada yer aldı. Şırnak, 30,45 genel endeks puanıyla sekseninci sırada kendisine yer bulurken, Muş ise, 29,71 genel endeks puanıyla son sırada yer aldı.

DOĞU'DA ELAZIĞ ZİRVEDE

Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan iller arasında ise Elazığ 50,53 genel endeks puanıyla on dokuzuncu sırada yer alırken, Malatya 47,36, genel endeks puanıyla yirmi sekizinci sırada kendisine yer buldu. Erzurum 44,05 genel endeks puanıyla otuz dokuzuncu sırada yer alırken, Tunceli ise, 40,57 genel endeks puanıyla elli sekizinci sırada yer aldı. Kars, 38,24 genel endeks puanıyla altmış ikinci sırada yer alırken, Bingöl 36,46 genel endeks puanıyla almış dokuzuncu sırada yer aldı. Van yaşanabilir şehirleri listesinde 35,51 genel endeks puanıyla 72. sırada kendisine yer buldu. Ardahan 33,96 genel endeks puanıyla yetmiş dördüncü sırada yer alırken, Ağrı 32,44 genel endeks puanıyla yetmiş altıncı sırada yer aldı. Bitlis, 31,85 genel endeks puanıyla sekseninci sırada yer alırken, Muş ise, 29,71 genel endeks puanıyla seksen birinci sırada yer aldı.

Van Bölge Gazetesi