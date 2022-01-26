Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri ticari araç sürücülerini bilgilendiriyor
Van Emniyet Müdürlüğü kış şartları dolayısıyla ticari araç sürücülerini bilgilendirdi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin bilgilendirme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, “Kış koşullarına bağlı olarak sis, yağış ve buzlanma gibi olumsuz hava koşullarında ticari araç şoförlerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla Van Gölü Toptancılar Sitesi ziyaret edilip ticari araç şoförlerine ‘Temel Trafik Eğitimi’ verilerek bilgilendirme yapılmıştır” denildi.
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