Van EDAK ekibi deprem bölgesine gidiyor
Hatay'da bulunan Van Edremit Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü olan Samandağ ve Defne'ye doğru yola çıktı.
Hatay'da bulunan Van Edremit Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Samandağ ve Defne'ye doğru yola çıktı.
AFAD ile birlikte hareket eden EDAK ekipleri, gelen yıkım ihbarları üzerine bölgeye hareket etti.
Ayrıntılar gelecek...
Maalesef çok sayıda yıkılan bina var. Edremit Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekipleri AFAD ile birlikte enkaz noktalarına intikal ediyor. Bölgede elektrik ve internet sıkıntısı var. Sağlıklı iletişim kuramıyoruz.@edremitbldvan @ismailssay @WanHaber @AFAD_Van pic.twitter.com/CrK4g81CbB— Uğur Tunçdemir (@ugurtd) February 20, 2023
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