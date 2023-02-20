Van EDAK ekibi deprem bölgesine gidiyor

Hatay'da bulunan Van Edremit Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Samandağ ve Defne'ye doğru yola çıktı.

AFAD ile birlikte hareket eden EDAK ekipleri, gelen yıkım ihbarları üzerine bölgeye hareket etti.

Ayrıntılar gelecek...