Van depreminden kaçtı, Maraş’ta enkaz altında kaldılar

Van'da 2011'deki meydana 7.2'lik deprem sonrası tayin isteyerek ailesiyle beraber Kahramanmaraş'a yerleşen Durmaz ailesinin yaşadığı apartman, 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı

GÜNCEL 16.02.2023, 16:14
Van depreminden kaçtı, Maraş’ta enkaz altında kaldılar

Baba Mevlüt Durmaz, eşi ve 3 çocuğu ile enkaz altından kurtarıldı ancak ailenin oğulları Hamza Durmaz (20) enkazdan çıkarılamadı. 1 haftadır gece gündüz iyi bir haber bekleyen Durmaz ailesi "Tek isteğimiz, bir an önce oğlumuzun enkazdan sağ salim çıkması" dedi.

Kamu personeli Mevlüt Durmaz’ın eşi ve 4 çocuğu ile Van’da yaşadığı ev, 2011 yılında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Depremin arından Durmaz, çocuklarının psikolojisinin bozulması nedeniyle tayin talebinde bulundu.

Talebinin olumlu karşılanmasının ardından Durmaz, aynı yıl Kahramanmaraş’a tayin edildi. Durmaz, eşi ve 4 çocuğu ile birlikte geldiği Kahramanmaraş’ta, Trabzon Caddesi’nde 6 katlı binanın 5’inci katına yerleşti.

Kentte 6 Şubat günü saat 04.17de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde Kahramanmaraş’taki yüzlerce ev gibi Durmaz ailesinin yaşadığı apartman da çöktü. Binanın enkazında kalan Mevlüt Durmaz, eşi ve 3 çocuğu, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Durmaz’ın enkaz altında kalan oğlu Hamza Durmaz’a ise ulaşılamadı.

ENKAZDAN UMUTLU BEKLEYİŞ

Van depreminden kurtulan, Kahramanmaraş depreminde ise oğlu enkaz altında kalan Mevlüt Durmaz, çocuğunun da kurtarılması için yürütülen çalışmaları gece gündüz takip ediyor. Enkaz bölgesinde arama- kurtarma ekiplerinin çalışmalarını izleyen Mevlüt Durmaz, geceleri ateş yakarak oğlundan gelecek iyi haberi bekliyor.

“YAĞMURDAN KAÇARKEN DOLUYA TUTULDUK”

Mevlüt Durmaz, enkaz altında oğlunu beklemenin duygusunu tarif edemediğini söyledi. Van depreminin ardından çocuklarının psikolojisi için tayin isteyerek Kahramanmaraş’a geldiğini anlatan Durmaz, “Kahramanmaraş’a her şey daha güzel olsun, diye geldik ama burada da depreme yakalandık. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş gibiyiz. Şimdi oğlum enkaz altında ve ekipler aramalarını sürdürüyor. Günlerdir gece gündüz burada umutlu bir haber gelmesini bekliyoruz” diye konuştu.  (DHA)

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