Van'dan Malatya'ya yardımlar sürüyor

Van'dan, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illere yardımlar sürüyor.

GÜNCEL 17.02.2023, 09:47 17.02.2023, 09:49
Van'dan Malatya'ya yardımlar sürüyor

İmkanlarını depremzedeler için seferber eden Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar ve ilçe belediyeleri, toplanan yardımları göndermeye devam ediyor.

Bugün de toplanan yardımların yüklendiği tırlar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen törenle deprem bölgesine gönderildi.

Yardım tırları, Vali Vekili Ahmet Tozlu, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ve personel tarafından uğurlandı.

Tozlu, yaptığı konuşmada, depremin meydana geldiği ilk andan bu yana Van'da teyakkuza geçtiklerini söyledi.

Tüm kamu kurumları, belediyeler ve deprem tecrübesi olan Vanlıların depremden etkilenenlere destek olmaya çalıştığını belirten Tozlu, "Şu ana kadar 4 bin 519 personelimizi Van'dan söz konusu illere gönderdik. 443 araçlık gıda, giyim, battaniye gibi temel ihtiyaç malzemelerini gidermeye gayret ettik. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere birçok kamu kurumu ve belediyelerimizden 721 iş makinesi ve 255 hizmet aracı olmak üzere toplam 976 aracı deprem bölgesine intikal ettirdik. Bu araçlarımız bölgede çalışmaya devam ediyor." dedi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın Malatya'da koordinatör vali olarak görevlendirildiğini ifade eden Tozlu, şöyle konuştu:

"Valimizle koordineli şekilde hareket etmekteyiz. Araçlar ilk etapta arama, kurtarma çalışmalarında bulunmak üzere gönderildi. Sonrasında ise barınma ve konteyner kentlerin kurulum sürecinde yer aldılar, akabinde ise enkaz kaldırma faaliyetlerinde bulunacaklar. Diğer taraftan yaklaşık 10 bin 150 yatak kapasitemiz bulunuyor. Bu sayı genel kapasitemiz değildir. Bunun 2 bin 175'ini doldurduk, 7 bin 983 boş yatak bekliyor. Bunun yanı sıra vatandaşlarımız da depremzedelere kapılarını açtı. Onlardan da 10 bin 113 kişi kendi imkanlarıyla yerleşti. Hastanelerimize bugüne kadar 371 başvuru oldu. 345'ini taburcu ettik, 26 yaralının tedavisine devam ediliyor." AA

#van #MALATYA #Ozan Balcı #Yücel Erdem #ismail say
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