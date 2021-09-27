Van'daki yol ve kaldırım çalışmalarına esnaf isyan etti!

WanHaber.com - ÖZEL

Van’da aylardır süren yol ve kaldırım çalışmaları adeta yılan hikâyesine döndü. Aylardır şehir merkezinin en işlek caddelerinde bitmek bitmeyen çalışmalar, vatandaşları canından bezdirdi. Moloz yığınları ve çukurlardan dolayı caddelerde yürümekte sıkıntı çeken vatandaşlar isyan etme noktasına gelirken her yıl düzenli olarak yapılan bu çalışmalar Van’ın trafiğini de felç etti. Kent esnafı ise çalışmalar başladığından beri toz, toprak içinde çalıştıklarını ve işlerinin durmasından şikayetçi.

‘İş yapamıyoruz!’

Yaklaşık 15 yıldır erkek kuaförlüğü yapan Kenan Yargı, bu çalışmaların seçim hazırlığı olduğunu dile getirerek, “Biz zor durumdayız. İşlerimiz bayağı bir durdu. İş yapamıyoruz, perişan bir durumdayız. Keşke bu çalışmalar zamanında olsaydı. 2 yıldır buralar komple kapalıydı, pandemi vardı. Yasaklar oldu. Neden o zaman bu çalışmalar yapılmadı? Bunlar baktılar ki seçime 2 sene var, dediler ‘biz Van’ı yıkalım, seçim vakti bunları yaptık deriz” ifadelerini kullandı.

‘Kötü etkilendik’

Yol çalışmalarının işini kötü etkilediğini belirten esnaf Şaban Alkan, “Yol çalışması yaptılar ama biz esnaflara bayağı zarar verdiler. Her yer toz, toprak, çamur. Pandemi sürecinde yapılsaydı iyi olurdu. Ama şu an milleti perişan ettiler. Toz duman içinde çalışıyorum. Dışarıya ayak atamıyoruz. Kötü etkilendik. Biz de yol yapımlarının olmasını istiyoruz ama kışa 2 ay kala yol çalışması olmaz” diye konuştu.