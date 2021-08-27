Van'daki parklar yenileniyor

Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki parklarda spor sahaları, WC, bay-bayan mescit ve bebek bakım odası gibi alanlar oluşturuyor.

GÜNCEL 27.08.2021, 23:34
Van'daki parklar yenileniyor

Yediden yetmişe herkesin ihtiyaçlarını düşünerek sosyal belediyecilik örneği ortaya kolan Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için var gücüyle çalışıyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklarda yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce yıpranan ve tehlike arz eden oyun gruplarını yenileyen ekipler, şimdi ise Atatürk Kültür Parkı ve Kent Park’ta spor sahaları, WC, bay-bayan mescit, lavabo ve bebek bakım odası gibi donatılar oluşturuyor. Kısa bir süre önce iki parktaki çalışmalarına başlayan ekipler, voleybol ve basketbol sahaları kurulumunu tamamlarken, diğer donatıların ise kaba inşaatını bitirdi.

İlk etapta iki parkta yapılan çalışmanın diğer parklarda da yapılması planlanıyor. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte vatandaşların parklarda daha fazla zaman geçirmeleri ve sportif faaliyetlere katılmaları sağlanacak.

Öte yandan, kentteki tüm parklarda başlatılan bakım onarım çalışmaları devam ederken, hasar gören spor sahaları, oyun grupları, banklar ve kamelyalar tek tek onarılarak parklarda bulunan havuzların temizliği de yapılıyor.

Yorumlar (3)
Park görevlileri 1 gün önce
Edremitteki İpekyolundaki ve Tuşbadaki bütün parklarda aynı çalışmalar yapılmalıdır. Parkların çoğu ilgisizlik sahipsizlik ve bakımsızlıktan dökülüyor. Sulama ve temizlik zaten aksatılıyor. Çimler sararıyor, ağaçlar kuruyor. Çöpler uzun zaman süpürülmüyor ve toplanmıyor. Sahil şeridinin YEŞİL VADİ civarındaki kısmı tamamen kuruyup toprak olmuş. Edremit Mesire Alanındaki çimler birçok noktada kurumuş. Vandaki hangi parka gitseniz benzer ilgisizlikler var. Görevliler parklara sahip çıksın. Ya da sahip çıkacak işini hakkıyla yapan görevliler verilsin.
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Şehirde yeşil alanlar çok çok az 1 gün önce
YENİ PARKLAR DA YAPILSIN. ÜÇ - DÖRT TANE DEĞİL 10, 20, 30, 40 PARK YENİ PARK DAHA YAPILSIN. SEMTLERİN HEPSİNE MAHALLELERİN TAMAMINA YENİ PARKLAR YAPILSIN.
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sahisiz toki 17 saat önce
keşke memur - sen tokide de yapılsaydı
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