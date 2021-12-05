Van'daki fırınlar yarın kepenk açmayacak!

Ekmek zammı ile ilgili hareketli günler yaşanan Van'da fırıncılardan flaş bir karar geldi.

Geçtiğimiz haftalarda 210 gram ekmeği 1 lira 80 kuruştan satmaya başlayan, maliyetler artınca da geçtiğimiz hafta 2 lira 50 kuruş yapan fırınclıarın zam kararı Vali Mehmet Emin Bilmez'den veto yedi. Van Büyükşehir Belediyesi'nin zam kararını onaylamamsına rağmen Fırıncılar Odası'nın onayı ile 2 lira 50 lira olan zam kararı aynı gün flaş bir karar ile geri çekilirken, tartışmalar aralıksız devam etti.

Fırıncılar ortada ciddi bir mağduriyet oluştuğunu söyleyerek, zararına üretim yaptıklarını ifade etmesine rağmen zam konusunda geri adım atılmadı.

Bu karara rağmen kimi fırınlar ekmeği 2 lira 50 kuruştan satarken, bazı fırınlar ise tekrardan 1 lira 80 kuruşa döndü.

YARIN İÇİN AÇMAYACAKLAR

Bu duruma en büyük tepkiyi ise pide türü ekmek üreten odun fırınlarından geldi. Mevcut süreçte maliyetlerin ciddi seviyeye ulaştığını vurgulayan fırınların bugün flaş bir karar aldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre odun fırını tarzındaki ekmek üreticileri yarın mevcut duruma ve sıkıntılara dikkat çekmek üzere ekmek üretimi yapmayacak.

Öte yandan somun ekmek üretcilerinin ise ekmek üretimi yapma konusunda bu yöndeki bir üretimi durdurma eylemine katılmayacağı öğrenildi.

Şehrivan'ın ulaştığı yetkililer konuyla ilgili net bilgi vermezken, odun fırını üreticilerinin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ve böylesi bir durumun olabileceğini doğruladı. Şehrivan