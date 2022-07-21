Van'daki bir tarlada bulunan cisim göktaşı mı?

İlçenin Bağrıaçık Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Maksut Hen, yonca tarlasında çalışırken siyah bir kaya parçası gördü.

Hen, gazetecilere, kayanın göktaşı olabileceğini düşünerek bir parçasını Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Üniversitesi Jeoloji Bölümüne gönderdiğini söyledi.

Yapılan kontrollerde taşın meteorit olabileceğinin tespit edildiğini belirten Hen, bu konuda kendisine bir belgenin gönderildiğini aktardı.

Hen, ağırlığı 15 kilogram olan taşın daha detaylı incelenmesini istediğini dile getirdi. AA