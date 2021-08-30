Van'daki bir düğüne rekor takı geldi! 3.4 Milyon TL para ve kilolarca altın...

Van’da Ertoşi Aşireti'nin önde gelen isimlerinden Nejdet Bayram’ın oğlunun düğününe aralarında İran ve Irak'dan gelen konukların da bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

GÜNCEL 30.08.2021, 17:06 30.08.2021, 18:10
Van'daki bir düğüne rekor takı geldi! 3.4 Milyon TL para ve kilolarca altın...

Van’da, Ertoşi aşiretinin ileri gelenlerinden Nejdet Bayram’ın oğlu Rızgin Bayram görkemli bir düğünle dünya evine girdi. 120 küçükbaş hayvanın kesildiği düğünde, damada 3,4 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı.
Van, son dönemlerin en yoğun katılımlı düğününe ev sahipliği yaptı. Ertoşi aşiretinin ileri gelenlerinden Nejdet Bayram’ın oğlu, iş adamları Adnan Bayram ve Seyithan Bayram’ın kardeşi, Serhat Bayram’ın ağabeyi Rızgin Bayram, binlerce kişinin katıldığı görkemli bir düğün ile dünya evine girdi.

Edremit RANSS villalarında yapılan kır düğününe, binlerce kişi katılım sağladı. 120 küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne aşiret liderleri, milletvekilleri, kurum müdürleri, belediye başkanları, siyasiler, oda başkanları, gazeteciler, spor camiası, eş dost ve akrabalar katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından aşı standının kurulduğu tören, yemek ikramının ardından takı töreni ile devam etti. Damada 3 milyon 400 bin TL nakit para, geline ise kilolarca altın takılarak son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı.

Düğün törenine olan katılımın kendilerini memnun ettiğini ifade eden düğün sahibi Nejdet Bayram, “Oğlum Rızgin’in düğününe değerli insanlarımızın, konuklarımızın gelmesi bizi onure etti. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar memleketimiz olsun, ülkemiz olsun kimse bizden rahatsızlık duymadı. Elimizden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalıştık. Yurdumuzun dört köşesindeki eş, dost, akrabanın mutlu günlerine şahit olduk. Bugünde onlar bizleri yalnız bırakmadılar. Herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

İş adamı Adnan Bayram ise “Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dost ve akrabalarıma saygılar sunuyorum. Birlik ve beraberliğimiz her zaman bir bütün olsun ve daim olsun” ifadelerini kullandı.
Toy büyüğü iş adamı Şeyh Mahmut Yavuz da, ilk defa bu kadar kalabalık bir düğüne iştirak ettiğini ifade ederek, “Çok düğünlere gittim, çok düğünler gördüm ama bu kadar kalabalığını görmedim. Bu katılımlar her şeyi güzelleştiriyor. Özellikle birlik ve beraberliği. Bizim de doğuda özellikle birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Ben bu çerçevede gelin ve damada her iki cihanda saadet diliyorum” dedi.

Binlerce kişinin bir arada halay çektiği düğün töreni gece geç saatlere kadar devam etti.

#Nejdet Bayram #Rızgin Bayram
Yorumlar (11)
cift maaş 1 gün önce
bunlar binmeyeceği eşe ğe ot bile vermezler
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Adlt 1 gün önce
Fakirin düğünü olsun. İnsanlar yanından geçmez. Feodal düzenin en tipik örneği. yardıma muhtaç insanlara kuruş vermezler. Böyle düğünlerde ahırındaki ineği satar. Çocuğunun riskini, Takı diye takarlar.
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Van 1 gün önce
Ya bu adam cinayetten yatıyordu. Ne çabuk çıktı??
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Ferit 20 saat önce
Para her kapıyı açıyor dostum bunların ahireti felakette
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LYON 1 gün önce
Yıkılmaz dediğin bin yıllık çınar fiske vuruşuyla yıkılır bir gün.Aşiretçiliğe destek verenler cahildir.
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Mir miran 23 saat önce
Çok beklersin Van değince Bayram ailesi akıllarda kıskanma
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Vanlı 1 gün önce
Hani vanda millet açtı para yoktu maşAllah her düğünde millet para atma yarışına giriyor.
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Fdr 23 saat önce
Birlik beraberlik güzelde... Bu aşiret beyleri ağaları keşke maddi imkansızlıktan evlenemeyen gariban, fukara, yoksul insanların da düğünlerinde boy gösterselerdi.... Ne güzel olurdu...
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WTF 1 gün önce
Bir kısmını ihtiyaç sahibi insanlara verselerdi iyi olurdu ama…
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Mir deniz 1 gün önce
En iyisini yapana kadar en iyisi bu dedi sayın nejdet bayram,, helal olsun doğuya nam saldı saygılar
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