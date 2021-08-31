Van'daki asansörler kontrol altında

Asansör Kontrol Merkezi (AKM) İnsan Kaynakları Sorumlusu Tuğba Mayar, belediyelerle yaptıkları protokol gereği ilçelerde asansörleri kontrol altında tuttuklarını vurguladı.

Edremit, Tuşba ve Erciş Belediyesi ile AKM Asansör Kontrol ve Teknik Muayene Hizmetleri arasında Mart ayında imzalanan protokoller ile belediye sınırlarındaki asansörler kontrol altına alındı.

AKM Asansör Kontrol ve Teknik Muayene Hizmetleri tarafından yapılan saha taraması ile bölgedeki tüm asansörler kayıt altına alınırken, beş aylık zaman diliminde ise bölgedeki asansörlerin %45'i denetimden geçirildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliği için ve günlük hayatın vazgeçilmezi olan asansörlerin aylık bakımlarının yanı sıra yıllık periyodik kontrollerinin de gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayan Asansör Kontrol Merkezi (AKM) İnsan Kaynakları Sorumlusu Tuğba Mayar, gerçekleştirilen muayene sonrası asansörlerin güvenlik düzeyi 4 tip renkli etiket ile vatandaşlara beyan edildiğini ifade etti.

HANGİ ASANSÖR GÜVENLİ?

Asansörlerin güvenlik düzeyi hakkında bilgi veren Mayar, "Yeşil renkteki etikete sahip asansörler kusursuzdur. Kullanıma uygundur. Mavi renkteki etikete sahip asansörler hafif kusurludur. Kullanıma uygundur. Sarı renkli etiket kusurlu anlamındadır ve 120 gün içerisinde eksikliklerin tamamlanması gerekmektedir. Kırmızı renkteki etiket güvensiz anlamındadır ve 60 gün içerisinde eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Kırmızı renkteki asansörlerin kullanılması can ve mal güvenliği açısından uygun değildir. AKM Teknik Muayene Hizmetleri; Türkiye Akreditasyon Kurumu (Türk-Ak) 17020 kapsamında akredite edilmiş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetki almış A tipi muayene kuruluşu olarak Bakanlığın vermiş olduğu kontrol kriterlerine göre asansörleri kontrolden geçirmektedir. Asansörlerin yıllık periyodik kontrollerin yaptırılması sorumluluğu ilgili idare ve bina sorumlusuna aittir. Binada seçilmiş bir yönetici yoksa kat malikleri müştereken sorumlu tutulmaktadır. Vatandaşların bu konuda duyarlı olması ve muayene tarihlerini dikkatle takip etmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

Van Bölge Gazetesi