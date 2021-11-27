Van'daki anlamlı kermese İranlılardan yoğun ilgi 

Van Umut Kervanı Derneği, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde kermes düzenliyor. Geliri zor durumda olan aileler için kullanılacak kermeste, hayırseverlerin getirdiği sıcak ev yemekleri, tatlı, hediyelik eşya ve giyim çeşitleri satılıyor. Saat 08.00-22.00 arasında açık olacak kermese vatandaşlar ve İranlılar yoğun ilgi gösteriyor.

‘6 bin 500 muhtaç aile’

Konuyla ilgili Wan Haber’e konuşan Van Umut Kervanı Yönetim Kurulu Üyesi Turan Boldağ, amaçlarının muhtaç ailelere yardım etmek olduğu dile getiriyor. Boldağ, muhtaç sayılarının da gün geçtikçe arttığını belirterek, “Van Umut Kervanı Derneği’nde kaydı bulunan 6 bin 500 fakir ve muhtaç aile var. Bu fakir ailelere biz periyodik olarak yardım ediyoruz. Malum şu an dünyada pandeminin de ekonomik bir kriz yaşanıyor. İnsanlar işsiz kaldı bu süreç içerisinde. Bizim de buna paralel olarak muhtaç sayımız gün geçtikçe artıyor. Bu kermesimizin amacı, fakir ve muhtaç olan ailelerin bir nebzede olsa ihtiyaçlarını karşılamak” dedi.

‘Hayırsever esnaf’

Eşyaların hayırsever esnaflar tarafından bağışlandığını ifade eden Boldağ, “Buradaki eşyaların hayırsever esnaf kardeşlerimiz bize bağışladılar. Gönüllü üyelerimizle bir hayra vesile olmak için burada satış yapıyoruz” diye konuştu.

‘Köprü vazifesi görelim’

Boldağ, vatandaşları kermese davet ederek sözlerini şöyle tamamladı:

“Halkımızdan isteğimiz şudur; derneğimiz fakirlere yardım ediyor, sizler de gelin ve bir köprü vazifesi görelim. Bu kardeşlerimize ulaşalım ve bir nebzede olsa yüklerini hafifletelim. Eğer biz bu dar zamanda bu insanların ihtiyacını karşılarsak ahirette de Allah, o dar zamanda bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak.”

Kermes, 24-30 Kasım tarihleri arasında sürecek.

Fatma Polatcan / WanHaber.com