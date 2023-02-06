Van'daki 4 otel kapılarını depremzedeler için açtı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde hissedilen yıkıcı depremlerin ardından depremzedelerin konaklaması için Van'daki 4 otel kapılarını açtı. Van Suites Hotel 5, Royal Palas Hotel 5, Comfort Suit Hotel 3, Dilman Gold Otel 3 oda olmak üzere toplamda 16 oda depremzedeler için ayırdı. Van'da 4, Türkiye genelinde 109 otel depremzedeler için ücretsiz konaklama hizmeti sunacak.

İşte Van'da ücretsiz konaklama hizmeti veren oteller:

Depremzedelere ücretsiz konaklama sağlayacak otellerin listesi:

https://www.otelz.com/tr/gecmisolsunturkiyem