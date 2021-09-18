Van'da zincirleme kaza: 9 yaralı!

Van’ın Erciş ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

GÜNCEL 18.09.2021, 09:13 18.09.2021, 09:14
Van'da zincirleme kaza: 9 yaralı!

Edinilen bilgiye göre, Müftüoğlu Kavşağı'nda Yasin İ. yönetimindeki 16 AJ 961 plakalı otomobil, karşı yönden Yavuz Ç. yönetimindeki 06 YAU 35 plakalı otomobille çarpıştı. Özkan O.’nun kullandığı 65 AAJ 043 plakalı minibüsün de karıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapatılan yol daha sonra açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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