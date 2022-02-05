Van'da yoğun kar yağışı vatandaşları mutlu ediyor
Van merkez ve ilçelerinde aralıksız kar yağışı sürüyor. Vatandaşlar yoğun kar yağışının bereket olduğunu memnun olduklarını dile getirdiler.
Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 74, Başkale'de 27, Çatak'ta 37, Edremit’te 5, Erciş’te 3, Gevaş’ta 13, Gürpınar 125, İpekyolu’nda 8 ve Tuşba ilçesinde ise 16 olmak üzere toplam 308 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Van çevresinin aralıklı kar yağışlı, Van'ın güney kesimleri ve Hakkari çevresinin ise öğle saatlerine kadar aralıklı yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin edildiği, ayrıca sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği belirtildi.
Kar yağışının tarım arazileri açısından bereketli olduğunu belirten vatandaşlar ise kar yağışının geçtiğimiz yıl az olmasıyla birlikte kuraklığın hakim olduğunu anımsattı.
Vatandaşlar, bu yıl geçtiğimiz yıla oranla kar yağışının daha fazla olduğunu bu yüzden bereketli bir yıl olacağını umduklarını kaydetti.
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|22
|40
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|32
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|22
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|12
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|22
|8
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|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Alanyaspor
|23
|38
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|23
|37
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|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
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|24
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Kayserispor
|24
|34
|10. Gaziantep FK
|22
|32
|11. Sivasspor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
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|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12