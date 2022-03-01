Van'da Yeşilay haftası kutlandı

1-7 Mart Yeşilay Haftası nedeniyle bir mesaj yayımlayan Yeşilay Van Bölge Koordinatörü Hakan Durğun, “Bu yıl 102’nci yaşını kutlayan Yeşilay, 1-7 Mart Yeşilay Haftası’nı ‘Yeşilay Varsa Hayat Var’ sloganıyla kutluyor. Alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji olmak üzere beş farklı bağımlılık alanında mücadelesini sürdürürken; önleme ve rehabilitasyon faaliyetleri yürütüyor.

Türkiye genelinde 120 şubesiyle çalışmalarını sürdüren Yeşilay, 95 ülkeyle bağımlılık alanındaki deneyimini paylaşıyor” dedi.

Yeşilay’ın bağımlılıklardan uzak, iyi ve sağlıklı bir toplum için çalıştığını belirten Durğun, “Sağlıklı bir toplum için bağımlılıkların oluşmadan önlenmesi, bireylerin küçük yaşlardan itibaren iyi yaşam alışkanlıkları kazanması büyük önem taşıyor.

Yeşilay olarak biz de bu bakış açısıyla pek çok proje hayata geçiriyor; okul sıralarından itibaren çocuklara ve hangi yaşta olursa olsun sağlığın peşinden giden tüm insanlarımıza temas ederek onların yaşam boyu sürdürecekleri alışkanlıklar edinmelerini hedefliyoruz.

Bağımlılığın oluştuğu durumlarda ise bağımlı bireylere ve ailelerine Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çatısı altında ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz. Şehrimizde de Yeşilay Şubemiz ve YEDAM’larımız ile hemşehrilerimizin ihtiyaç duydukları her an yanlarında, bir telefon uzaklarındayız.

Birlikte hayata dair umudu, sağlığı, iyiliği yeşertelim istiyoruz ve bu nedenle bu yıl Yeşilay Haftası’nda ‘Yeşilay Varsa Hayat Var’ diyor, herkesi de bizimle birlikte kutlama yapmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğitim, sanat ve sporun gücünün bağımlılıkları önlemeye destek sağladığının altını çizen Durğun, “Yeşilay; eğitimin, sanatın ve sporun gücünden yararlanarak bağımlılıkları önlemek için çalışıyor. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) ile başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun genelinde farkındalığın artırılmasını hedefleyen Yeşilay, programa katılanları sağlıklı yaşam prensiplerine yönelik bilgilendirerek bağımlılığın önüne geçmeyi amaçlıyor.

Çocuk ve gençlerde bağımlılık konusundaki farkındalığın artması için aynı zamanda 11 yıldır Millî Eğitim Bakanlığı ile ‘Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’ düzenleniyor. ‘Bağımlılık’ konulu bu yarışmaya ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılabiliyor” şeklinde konuştu.