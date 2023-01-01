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Van'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Van'da 2023 yılının ilk bebeği Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi.

GÜNCEL 01.01.2023, 10:36
Van'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Van’da 2023 yılının ilk bebeği ‘Ümit’ oldu. SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Hatice Türlü isimli anne, yılın ilk anlarında sezaryen doğumla bir erkek bebek dünyaya getirdi. Mehmet Türlü ve Hatice çifti, dünyaya gelen bebeklerine ise 'Ümit' ismini verdi.

"Bebek bize sürpriz oldu"
İHA muhabirine konuşan anne Hatice Türlü isimli anne, çok mutlu olduğunu belirtti. Beşinci kez anne olduğunu ifade eden anne Türlü, bebeğin kendilerine sürpriz olduğunu söyledi.

“İsmi ‘Ümit’ oldu”
Hastane yönetimiyle yılın ilk bebeğini ziyaret ederek, ailesine hediyeler veren Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ise bebeğin sağlıklı olduğunu söyledi. Yılın ilk bebeğinin yanında olduklarını ifade eden Sarıkaya, “Bebeğe isim verilirken buna şahitlik ettik. İsmi ‘Ümit’ oldu. Yeni yılın herkese sağlık ve mutluluk getirmesini ümit ederim” dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Latif Hacıoğlu da bebeğin 2 kilo 800 gram olduğunu belirterek, “Annenin ve bebeğinin sağlıklı olması bizi mutlu etti. Bebeğe yaşamı boyunca sağlıklı ve huzurlu yıllar diliyorum” diye konuştu.

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