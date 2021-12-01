Van'da yeni müdürlük kuruldu!
Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasını hedefleyen Van Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğünü kurdu.
Doğaya ve Çevreye önem veren Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğünü kurdu. Büyükşehir Belediyesinin ana binasında hizmet veren müdürlük iklim değişikliği ile ilgili önemli projeler hazırlamayı hedefliyor.
Küresel iklim değişikliği nedeniyle şube müdürlüğünü kurduklarını dile getiren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Serkan Başdinç, “Küresel iklim değişikliği için şimdiden gerekli tedbirleri almak zorundayız. Gün geçtikçe etkisi daha çok hissedilen iklim değişikliği öncelik gündemimizde yer alıyor. Çevre dostu bir belediye olduğumuz için iklim değişikliği ile ilgili projeler hazırlamayı planlıyoruz” dedi.
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