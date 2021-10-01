Van'da yeni atanan öğretmenlere seminer

Yeni atanan öğretmenlere seminer Van'ın Muradiye ilçesine yeni atanan 96 öğretmen için seminer düzenlendi.

GÜNCEL 01.10.2021, 14:06 01.10.2021, 14:16
Van'da yeni atanan öğretmenlere seminer

Van Haber 01 Ekim 2021 Cuma 13:17 Hacı Yılmaz Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda yeni atanan öğretmenlere yönelik düzenlenen seminere Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, ilçe milli eğitim müdürleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinden öğretim üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Güdücüoğlu, Prof. Dr. Serhat Kocakaya, Prof. Dr. Havva Kavurmacı Önalan ve Prof. Dr. Sevgi Aydın Günbatar katıldı. İl Millî Eğitim Müdürü Tevke, yeni atanan öğretmenlere meslek hayatlarında başarılar dileyerek, hayırlara vesile olmasını diledi.

kAYNAK:BÖLGEGAZETESİ
 

#van #muradiye
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