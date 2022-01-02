Van'da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Pazar 2022

Ocak ayına girmemiz ile beraber yoğun kar yağışı devam ediyor. Akşam saatlerinde Van-Merkez'de etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Öğrenci ve öğretmenler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.

Van-Merkez'de akşam saatlerinde kar yağmaya başladı. Okulların tatil olacağı hakkında bir açıklama henüz Valilik tarafından yapılmadı.