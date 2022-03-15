Akşam saatlerinde Van-Merkez'de etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Öğrenci ve öğretmenler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.

Van'da yarın okullar tatil mi? 16 Mart Çarşamba 2022

Van-Merkez'de akşam saatlerinde kar yağmaya başladı. Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 16 Mart Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildi.