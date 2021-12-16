Van'da yankesicilik yapan 2 şüpheli, Muş'ta yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yankesicilik yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yankesicilik olaylarının meydana geldiği güzergahlardaki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Polis ekipleri, 2 şüphelinin kimliklerini tespit etti. İsimleri açıklanmayan şüpheliler, Muş'ta yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin üzerlerinde, çaldıkları 20 bin lira değerinde 1 cep telefonu ile 8 bin lira ele geçirildi. DHA