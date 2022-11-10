Van'da yağmur yağdı, caddelerde sel kalktı!

Van'da akşam sıralarında başlayan sağanak yağış kentteki hayatı olumsuz etkiledi. Yıllardan beri alt yapı sıkıntısının olduğu kentte bir çok cadde ve sokak sular altında kaldı.

En ufak bir yağmurda hayat durma noktasına geliyor

Van'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, trafiği olumsuz yönde etkiledi. Başta İpekyolu, İkinisan, Zübeyde Hanım ve Cumhuriyet gibi caddeler başta olmak üzere bir çok cadde ve sokakta yoğun trafik oluştu. Kentteki trafik ve alt yapı sıkıntısına değinen vatandaşlar "Van'da akşam mesai çıkışıyla birlikte cadde ve sokaklarda trafik zaten kilitleniyor, o yetmezmiş gibi yağmur başlayında alt yapı olmadığından dolayı hayat durma noktasına geliyor. Her gelen belediye başkanının üstten dokunuşları bu sorunları çözmüyor, sadece öteliyor. En ufak bir yağmurda bile kentte trafiğin felç olduğunu görebiliyoruz. Gerçek başkan, gerçek kahraman önce Van'ın alt yapı ve trafik sorununu çözmeli, ondan sonra kültürel ve diğer faliyetlere yönelmelidir. Sayın valimiz ve başkan vekilimiz her gün sokakta, vatandaşın içindedir. Bu sıkıntıyıda bariz bir şekilde görüyordur. Van'ın trafik ve alt yapı sıkıntısından bihaber olması neredeyse imkansız. Yeni valimizden umutluyuz, inşallah yıllardan beri gelen bu alt yapı sıkıntısı çözülür, kenti rahatlatacak alternatif cadde ve sokaklar açılır" ifadesini kullandı.