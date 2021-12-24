Van'da uçak seferleri iptal edildi

Van’daki hava koşulları nedeniyle 24 Aralık Van – Adana ve İstanbul Sabiha gökçen seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Peki uçak seferleri nerelerde iptal edildi?

Uçak seferleri devam ediyor mu? İşte detaylar...

Bölgede kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Van ve Bölgede etkisi altına alan kar yağışının belli şehir ve bölgelerde yoğunluk göstermesi ulaşımı da etkiliyor. Kar yağışı sebebiyle valiliklerden üst üste gelen okul tatili haberleri sonrası havalimanları da sefer iptali bilgisi vermeye başladı. Uçak Seferleri İptal Edildi Kentte akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden kar, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Bazı hava yolu şirketleri tarafından Van'dan İstanbul ve Adana'ya yapılması planlanan karşılıklı seferler, görüş kısıtlılığı nedeniyle gerçekleştirilemedi. Pistin açık olduğu, hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin yapılacağı öğrenildi.

vanekspres