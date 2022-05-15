Van'da trafik kazası: 7 yaralı
Van'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Van-Erciş karayolunun 23. kilometresinde meydana geldi. F.A yönetimindeki 34 JBB 45 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 7 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar otomobilden çıkartılarak bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA
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