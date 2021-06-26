Van'da trafiğe kayıtlı kaç araç var?
Van’da Mayıs ayı ölçeğinde kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının 77 bin 163 olduğu bildirildi.
WanHaber.com - ÖZEL
TÜİK Mayıs 2021 İller Trafiğe kayıtlı Motorlu Kara Taşıt verilerini paylaştı. Mayıs ayında 76 bin 877 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.
Van'ı bölgede 34 bin 204 araç ile Muş, 22 bin 611 araç ile Bitlis, 9 bin 68 araç ile Hakkari takip etti.
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