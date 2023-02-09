Van'da toplanan yardımlar deprem bölgesine ulaştırılıyor

WanHaber - ÖZEL

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde meydana gelen ve 10 ili de etkileyen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Deprem sonrası Türkiye'nin her yerinde yardım seferberliği sürerken, şuana kadar sadece Van'dan 200'ün üzerinde yardım tırı bölgeye gönderildi.

İpekyolu Belediyesi'nin öncülüğünde Atatürk Lisesi Spor Salonu'nda kurulan toplama merkezine Van'ın her yanından yardımlar geliyor. Burada toplanan ve ayrıştırılan yardımlar deprem bölgesine gönderiliyor.

Depremzedeler için toplanan yardımları koordine eden gönüllü vatandaşlar WanHaber'e konuştu.

Van depremini yaşamış birileri olarak depremzedeleri çok iyi anladıklarını ifade eden vatandaşlar, " Burada yüzlerce insan gönüllü bir şekilde çalışıyoruz. Bütün depremzedelere, Türkiye'mize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem yaşamış bireyler olarak onları en iyi biz anlıyoruz. Normal bir afet değil bu. 10 ilde 13 milyon insanı etkiledi. Herşeyi devletten beklemek olmaz, bu büyük felaketi beraber aşmamız lazım. Herkes işin bir tarafından tutuyor. Bazıları şuan arama kurtarma faaliyetlerine katışmış, bazıları yardım topluyor, bazıları yardımları koliliyor. Kısacası herkes işin bir tarafından tutmuş. Acımız büyük, acımız taze. Matem tutacak durumda değiliz, yardım yapma durumundayız." ifadelerine yer verdi.

Depremzedelerin ihtiyaç duyduğu malzemeleri de aktaran gönüllü vatandaşlar, "Şu an Türkiye genelinde yardım malzemelerine ihtiyacımız var. Özellikle kış aylarında olduğumuz için ısıtıcı, enerji sıkıntısı yaşadığımız için powerbank. Yastık, yatak, yorgan ve gıda gibi ihtiyaçlarımız var" dedi.