Van'da tonlarca çalıntı kömür ele geçirildi!
Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 ton 675 kilo çalıntı kömür ele geçirilirken, 8 şüpheli ise gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde “Hırsızlık” yapan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Tuşba ilçesinde meydana gelen bir okuldan kömür hırsızlığı ile ilgili olarak Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce olay yeri ve çevresinde yapılan çalışmalar ve güvenlik kameraları araştırmaları sonucunda hırsızlık konusunun faili olarak 8 şüpheli şahıs tespit edilerek görevlilerimizce yakalanmıştır. Çalınan 227 torbalık 5 ton 675 kilogram kömür ele geçirilmiştir. Çalıntı kömür okul yetkilisine teslim edilmiş, yakalanan 8 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır” denildi. İHA
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