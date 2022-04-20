Van'da şüpheli paket alarmı!
İskele Caddesi üzerinde bulunan Van Emniyet Müdürlüğü ile Hakim ve Savcılar Lojmanının arasında bulunan yola bırakılan şüpheli bir paket, polisi alarma geçirdi.
WanHaber - ÖZEL
Olay saat 24.50 sıralarında İskele Caddesi üzerinde bulunan Van Emniyet Müdürlüğü ile Hakim ve Savcılar Lojmanının önünde meydana geldi. Caddeye bırakılan şüpheli paketi gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri önce caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak çevre güvenliği aldı. Daha sonra olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri şüpheli paketi fünye ile kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen şüpheli paketin boş çıkması üzerine cadde trafiğe açıldı.
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