Van'da Sulama Kanalı Çalışmaları Tamamlandı

Van Büyükşehir Belediyesi, Gevaş ilçesine bağlı Uysal Mahallesi’ndeki sulama kanalı çalışmalarını tamamladı. 3 bin 200 metre uzunluğundaki beton kanal ile yaklaşık 3 bin dekar tarım arazisi suya kavuştu.

GÜNCEL 04.10.2021, 13:50 04.10.2021, 15:15
Van'da Sulama Kanalı Çalışmaları Tamamlandı

Kırsal mahallelerde tarımsal faaliyetlerin gelişmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, kuraklıkla mücadele eden çiftçilerin imdadına yetişti. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yaklaşık 350 bin TL maliyetle yapılan Uysal Mahallesi’ndeki sulama kanalı tamamlandı.

3 bin 200 metre uzunluğundaki sulama kanalı, 20 noktadaki yol geçişiyle birlikte bitirilerek mahallelinin hizmetine sunuldu.

“Bundan sonra ürünlerimiz daha bereketli olacak”

Arazilerini yıllardır eski kanallarla sulamaya çalıştıklarını belirten Mahalle Muhtarı İrfan İşık, bu yıl yağışların az olması nedeniyle sulama yapmalarının neredeyse imkânsız hale geldiğini söyledi. Bunun üzerine Van Büyükşehir Belediyesine beton kanal talebinde bulunduklarını hatırlatan Muhtar İrfan İşık, “Başvurumuz kısa süre içinde olumlu yanıt buldu. Burada yapılan beton kanal ile 110 haneli mahallemizde yaklaşık olarak 3 bin dekar tarım arazimiz suya kavuştu. Daha önce sulama suyu yetersizliğinden dolayı verim alamıyorduk. Yapılan modern sulama kanalları ile kaynaktaki suyumuz olduğu gibi mahallemizin tarım arazilerine ulaşıyor. Burada meyve ağaçlarının yanı sıra fasulye, şeker pancarı, mısır, sebze çeşitleri, arpa, buğday ve yem bitkileri gibi ürünler yetiştiriyoruz. İnşallah bundan sonra ürünlerimiz daha verimli ve daha bereketli olacak. Çalışmalardan dolayı başta valimize ve emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.

Ayrıca Gevaş ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde yapımına başlanan 2,5 kilometrelik sulama kanalı çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: İHA

Yorumlar (2)
Mega projeler, yoğun hizmetler... 13 saat önce
27 Kasım 2014'te 20-30 bin seyirci kapasiteli yeni ve modern bir VAN BÜYÜKŞEHİR STADYUMU müjdesi verilmişti. 2021 bitiyor. Bu ve buna benzer projeler hayal olarak ve müjde olarak kalmasa keşke. 20 km sahil bandı, kocaman bir yeni otogar, çevre yolu, millet bahçeleri, tramvay veya metrobüs projesi, çok katlı otoparklar, her biri yüzlerce araçlık birkaç tane açık otopark meydanı, şehir kütüphanesi, kent meydanı, dört adet yeni köprülü kavşak, yeni mesire alanları, yeni yüzme alanları, gıcır gıcır asfalt yollar, geniş bulvarlar, güzel kavşak ve refüjler, prestij cadde ve sokaklar, düzenli ve ferah çarşılar, modern ve bakımlı mahalleler, tertemiz semt ve mahalleler, her semtte yeni park ve yeşil alanlar, kapalı semt pazar yerleri, yeni ve modern marangozlar sitesi, temiz ve özenli oto sanayi sitesi, Van Gölü ıslahı ve temizliği, kanal ve derelerin ıslahı ve temizliği, ören yerlerinin iyileştirilmesi, kentin yeşil dokusunun beş-on katına çıkarılması vb. Sayın vekillerimiz, sayın liderlerimiz, sayın yöneticilerimiz, şehirdeki bütün kurumlarımız, STK'lar, turizmciler, sanayiciler ve şehrin bütün dinamikleri hep birlikte bu hizmetlere odaklanmalıyız. Van kendisiyle aynı düzeydeki büyükşehirlerden geri kalmamalı. İran'a komşuyuz. Orta Doğu ve Asya'ya açılan kapıyız. Hava, kara ve demiryolu ağı var, üniversite var. Birkaç ilin tam ortasındayız. Potansiyelimiz yüksek. Hayallerimizi, vizyonumuzu, gayretlerimizi, hizmetlerimizi, projelerimizi, yatırımlarımızı, çalışmalarımızı kat kat arttırmalıyız. Van kazanırsa ülke kazanır, vatandaşlar kazanır, hepimiz kazanırız.
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Eser ve hizmet 13 saat önce
Tebrikler, teşekkürler sayın valimiz.
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